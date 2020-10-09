Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.184
|0,11
|BIST ANKARA
|2.167
|0,89
|BIST ANTALYA
|1.574
|4,74
|BIST BALIKESİR
|1.698
|1,01
|BIST BURSA
|3.479
|3,22
|BIST DENIZLI
|3.029
|2,82
|BIST ISTANBUL
|1.273
|0,95
|BIST IZMIR
|2.809
|2,67
|BIST KAYSERI
|6.714
|0,89
|BIST KOCAELI
|2.552
|2,05
|BIST KONYA
|2.077
|1,09
|BIST TEKIRDAĞ
|7.632
|0,72
- Kaynak: AA
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