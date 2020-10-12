Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.239 1,06 BIST ANKARA 2.198 1,42 BIST ANTALYA 1.646 4,57 BIST BALIKESİR 1.740 2,44 BIST BURSA 3.661 5,23 BIST DENIZLI 2.996 -1,07 BIST ISTANBUL 1.291 1,42 BIST IZMIR 2.890 2,87 BIST KAYSERI 6.844 1,93 BIST KOCAELI 2.553 0,06 BIST KONYA 2.152 3,60 BIST TEKIRDAĞ 7.766 1,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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