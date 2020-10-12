Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.239
|1,06
|BIST ANKARA
|2.198
|1,42
|BIST ANTALYA
|1.646
|4,57
|BIST BALIKESİR
|1.740
|2,44
|BIST BURSA
|3.661
|5,23
|BIST DENIZLI
|2.996
|-1,07
|BIST ISTANBUL
|1.291
|1,42
|BIST IZMIR
|2.890
|2,87
|BIST KAYSERI
|6.844
|1,93
|BIST KOCAELI
|2.553
|0,06
|BIST KONYA
|2.152
|3,60
|BIST TEKIRDAĞ
|7.766
|1,75
- Kaynak: AA
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