Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.342
|1,97
|BIST ANKARA
|2.203
|0,26
|BIST ANTALYA
|1.672
|1,62
|BIST BALIKESİR
|1.733
|-0,38
|BIST BURSA
|3.563
|-2,67
|BIST DENIZLI
|2.981
|-0,50
|BIST ISTANBUL
|1.287
|-0,35
|BIST IZMIR
|2.882
|-0,27
|BIST KAYSERI
|6.712
|-1,92
|BIST KOCAELI
|2.561
|0,30
|BIST KONYA
|2.174
|1,05
|BIST TEKIRDAĞ
|7.682
|-1,07
- Kaynak: AA
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