Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.269 -1,36 BIST ANKARA 2.215 0,50 BIST ANTALYA 1.623 -2,98 BIST BALIKESİR 1.664 -3,97 BIST BURSA 3.514 -1,39 BIST DENIZLI 3.022 1,38 BIST ISTANBUL 1.307 1,55 BIST IZMIR 2.903 0,73 BIST KAYSERI 6.808 1,43 BIST KOCAELI 2.614 2,07 BIST KONYA 2.171 -0,15 BIST TEKIRDAĞ 7.681 -0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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