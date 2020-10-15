Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.207
|-1,19
|BIST ANKARA
|2.206
|-0,39
|BIST ANTALYA
|1.592
|-1,86
|BIST BALIKESİR
|1.650
|-0,84
|BIST BURSA
|3.581
|1,91
|BIST DENIZLI
|2.983
|-1,30
|BIST ISTANBUL
|1.295
|-0,91
|BIST IZMIR
|2.898
|-0,16
|BIST KAYSERI
|6.881
|1,07
|BIST KOCAELI
|2.599
|-0,57
|BIST KONYA
|2.180
|0,42
|BIST TEKIRDAĞ
|7.953
|3,55
- Kaynak: AA
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