Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.207 -1,19 BIST ANKARA 2.206 -0,39 BIST ANTALYA 1.592 -1,86 BIST BALIKESİR 1.650 -0,84 BIST BURSA 3.581 1,91 BIST DENIZLI 2.983 -1,30 BIST ISTANBUL 1.295 -0,91 BIST IZMIR 2.898 -0,16 BIST KAYSERI 6.881 1,07 BIST KOCAELI 2.599 -0,57 BIST KONYA 2.180 0,42 BIST TEKIRDAĞ 7.953 3,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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