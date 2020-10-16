Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.231 0,47 BIST ANKARA 2.219 0,62 BIST ANTALYA 1.685 5,79 BIST BALIKESİR 1.614 -2,23 BIST BURSA 3.575 -0,17 BIST DENIZLI 3.015 1,10 BIST ISTANBUL 1.312 1,31 BIST IZMIR 2.901 0,10 BIST KAYSERI 6.985 1,50 BIST KOCAELI 2.610 0,43 BIST KONYA 2.235 2,50 BIST TEKIRDAĞ 7.793 -2,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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