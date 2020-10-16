Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

16.10.2020 18:37
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.231 0,47 BIST ANKARA 2.219 0,62 BIST ANTALYA 1.685 5,79 BIST BALIKESİR 1.614 -2,23 BIST BURSA 3.575 -0,17 BIST DENIZLI 3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.231 0,47
BIST ANKARA 2.219 0,62
BIST ANTALYA 1.685 5,79
BIST BALIKESİR 1.614 -2,23
BIST BURSA 3.575 -0,17
BIST DENIZLI 3.015 1,10
BIST ISTANBUL 1.312 1,31
BIST IZMIR 2.901 0,10
BIST KAYSERI 6.985 1,50
BIST KOCAELI 2.610 0,43
BIST KONYA 2.235 2,50
BIST TEKIRDAĞ 7.793 -2,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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