Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.231
|0,47
|BIST ANKARA
|2.219
|0,62
|BIST ANTALYA
|1.685
|5,79
|BIST BALIKESİR
|1.614
|-2,23
|BIST BURSA
|3.575
|-0,17
|BIST DENIZLI
|3.015
|1,10
|BIST ISTANBUL
|1.312
|1,31
|BIST IZMIR
|2.901
|0,10
|BIST KAYSERI
|6.985
|1,50
|BIST KOCAELI
|2.610
|0,43
|BIST KONYA
|2.235
|2,50
|BIST TEKIRDAĞ
|7.793
|-2,01
- Kaynak: AA
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