Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.244
|0,24
|BIST ANKARA
|2.229
|0,42
|BIST ANTALYA
|1.818
|7,90
|BIST BALIKESİR
|1.635
|1,30
|BIST BURSA
|3.535
|-1,11
|BIST DENIZLI
|3.117
|3,37
|BIST ISTANBUL
|1.326
|1,07
|BIST IZMIR
|2.901
|0,01
|BIST KAYSERI
|7.220
|3,38
|BIST KOCAELI
|2.609
|-0,05
|BIST KONYA
|2.311
|3,40
|BIST TEKIRDAĞ
|8.501
|9,08
- Kaynak: AA
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