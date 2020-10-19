Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

19.10.2020 18:31
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.244 0,24 BIST ANKARA 2.229 0,42 BIST ANTALYA 1.818 7,90 BIST BALIKESİR 1.635 1,30 BIST BURSA 3.535 -1,11 BIST DENIZLI 3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.244 0,24
BIST ANKARA 2.229 0,42
BIST ANTALYA 1.818 7,90
BIST BALIKESİR 1.635 1,30
BIST BURSA 3.535 -1,11
BIST DENIZLI 3.117 3,37
BIST ISTANBUL 1.326 1,07
BIST IZMIR 2.901 0,01
BIST KAYSERI 7.220 3,38
BIST KOCAELI 2.609 -0,05
BIST KONYA 2.311 3,40
BIST TEKIRDAĞ 8.501 9,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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