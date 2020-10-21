Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.192 -0,53 BIST ANKARA 2.236 -0,28 BIST ANTALYA 1.845 -0,23 BIST BALIKESİR 1.677 0,82 BIST BURSA 3.450 -2,16 BIST DENIZLI 3.146 -4,00 BIST ISTANBUL 1.316 -0,93 BIST IZMIR 2.945 -0,61 BIST KAYSERI 7.231 -0,62 BIST KOCAELI 2.642 1,06 BIST KONYA 2.388 -0,95 BIST TEKIRDAĞ 8.403 -2,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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