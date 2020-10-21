Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.192
|-0,53
|BIST ANKARA
|2.236
|-0,28
|BIST ANTALYA
|1.845
|-0,23
|BIST BALIKESİR
|1.677
|0,82
|BIST BURSA
|3.450
|-2,16
|BIST DENIZLI
|3.146
|-4,00
|BIST ISTANBUL
|1.316
|-0,93
|BIST IZMIR
|2.945
|-0,61
|BIST KAYSERI
|7.231
|-0,62
|BIST KOCAELI
|2.642
|1,06
|BIST KONYA
|2.388
|-0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|8.403
|-2,17
- Kaynak: AA
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