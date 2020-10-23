Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.230 3,06 BIST ANKARA 2.205 -1,45 BIST ANTALYA 1.831 -0,98 BIST BALIKESİR 1.685 -2,67 BIST BURSA 3.389 -0,62 BIST DENIZLI 3.023 -4,18 BIST ISTANBUL 1.297 -0,75 BIST IZMIR 2.852 -0,78 BIST KAYSERI 6.835 -3,07 BIST KOCAELI 2.646 0,54 BIST KONYA 2.360 -0,38 BIST TEKIRDAĞ 8.807 2,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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