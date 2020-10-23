Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.230
|3,06
|BIST ANKARA
|2.205
|-1,45
|BIST ANTALYA
|1.831
|-0,98
|BIST BALIKESİR
|1.685
|-2,67
|BIST BURSA
|3.389
|-0,62
|BIST DENIZLI
|3.023
|-4,18
|BIST ISTANBUL
|1.297
|-0,75
|BIST IZMIR
|2.852
|-0,78
|BIST KAYSERI
|6.835
|-3,07
|BIST KOCAELI
|2.646
|0,54
|BIST KONYA
|2.360
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|8.807
|2,15
- Kaynak: AA
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