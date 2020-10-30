Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.763 -4,02 BIST ANKARA 1.993 -3,02 BIST ANTALYA 1.704 -1,18 BIST BALIKESİR 1.523 -2,62 BIST BURSA 3.200 -0,57 BIST DENIZLI 2.605 -1,45 BIST ISTANBUL 1.185 -1,87 BIST IZMIR 2.700 -0,52 BIST KAYSERI 6.278 -2,19 BIST KOCAELI 2.637 1,05 BIST KONYA 2.099 -3,27 BIST TEKIRDAĞ 8.107 -4,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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