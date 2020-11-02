Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.733 -0,64 BIST ANKARA 2.044 2,54 BIST ANTALYA 1.760 3,28 BIST BALIKESİR 1.523 -0,01 BIST BURSA 3.170 -0,94 BIST DENIZLI 2.647 1,62 BIST ISTANBUL 1.213 2,34 BIST IZMIR 2.757 2,08 BIST KAYSERI 6.287 0,14 BIST KOCAELI 2.688 1,95 BIST KONYA 2.103 0,21 BIST TEKIRDAĞ 8.399 3,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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