Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

03.11.2020 18:57
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.805 1,53 BIST ANKARA 2.042 -0,08 BIST ANTALYA 1.761 0,08 BIST BALIKESİR 1.516 -0,42 BIST BURSA 3.145 -0,78 BIST DENIZLI 2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.805 1,53
BIST ANKARA 2.042 -0,08
BIST ANTALYA 1.761 0,08
BIST BALIKESİR 1.516 -0,42
BIST BURSA 3.145 -0,78
BIST DENIZLI 2.601 -1,76
BIST ISTANBUL 1.224 0,92
BIST IZMIR 2.786 1,06
BIST KAYSERI 6.181 -1,67
BIST KOCAELI 2.674 -0,55
BIST KONYA 2.080 -1,10
BIST TEKIRDAĞ 8.204 -2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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