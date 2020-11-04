Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.884
|1,64
|BIST ANKARA
|2.076
|1,66
|BIST ANTALYA
|1.803
|2,37
|BIST BALIKESİR
|1.521
|0,35
|BIST BURSA
|3.189
|1,40
|BIST DENIZLI
|2.692
|3,50
|BIST ISTANBUL
|1.247
|1,84
|BIST IZMIR
|2.820
|1,23
|BIST KAYSERI
|6.343
|2,61
|BIST KOCAELI
|2.722
|1,80
|BIST KONYA
|2.121
|1,94
|BIST TEKIRDAĞ
|8.868
|8,10
- Kaynak: AA
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