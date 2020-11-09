Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.215 2,07 BIST ANKARA 2.169 2,38 BIST ANTALYA 1.840 4,14 BIST BALIKESİR 1.593 2,21 BIST BURSA 3.338 -0,05 BIST DENIZLI 2.910 0,18 BIST ISTANBUL 1.319 2,77 BIST IZMIR 2.884 0,07 BIST KAYSERI 6.624 0,80 BIST KOCAELI 2.866 2,58 BIST KONYA 2.190 1,92 BIST TEKIRDAĞ 8.848 0,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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