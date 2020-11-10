Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.205 -0,20 BIST ANKARA 2.156 -0,60 BIST ANTALYA 1.879 2,14 BIST BALIKESİR 1.557 -2,29 BIST BURSA 3.324 -0,45 BIST DENIZLI 2.815 -3,26 BIST ISTANBUL 1.319 0,06 BIST IZMIR 2.890 0,20 BIST KAYSERI 6.616 -0,13 BIST KOCAELI 2.872 0,21 BIST KONYA 2.187 -0,13 BIST TEKIRDAĞ 9.241 4,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a kutlama mesajı: Seçim başarınızı tebrik ediyorum

Antalyaspor, F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı

17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu

Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu

İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim

Bodrum, Kasım ayında yazı yaşıyor

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?

Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı