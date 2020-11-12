Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.210
|-3,33
|BIST ANKARA
|2.179
|-1,16
|BIST ANTALYA
|1.913
|-0,47
|BIST BALIKESİR
|1.524
|-2,25
|BIST BURSA
|3.194
|-3,06
|BIST DENIZLI
|2.695
|-4,49
|BIST ISTANBUL
|1.345
|-0,32
|BIST IZMIR
|2.824
|-2,23
|BIST KAYSERI
|6.630
|-0,57
|BIST KOCAELI
|2.855
|-0,75
|BIST KONYA
|2.110
|-3,51
|BIST TEKIRDAĞ
|8.886
|-4,95
- Kaynak: AA
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