Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.210 -3,33 BIST ANKARA 2.179 -1,16 BIST ANTALYA 1.913 -0,47 BIST BALIKESİR 1.524 -2,25 BIST BURSA 3.194 -3,06 BIST DENIZLI 2.695 -4,49 BIST ISTANBUL 1.345 -0,32 BIST IZMIR 2.824 -2,23 BIST KAYSERI 6.630 -0,57 BIST KOCAELI 2.855 -0,75 BIST KONYA 2.110 -3,51 BIST TEKIRDAĞ 8.886 -4,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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