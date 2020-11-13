Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.311
|1,93
|BIST ANKARA
|2.209
|1,38
|BIST ANTALYA
|1.948
|1,86
|BIST BALIKESİR
|1.554
|1,99
|BIST BURSA
|3.286
|2,88
|BIST DENIZLI
|2.763
|2,52
|BIST ISTANBUL
|1.369
|1,72
|BIST IZMIR
|2.900
|2,67
|BIST KAYSERI
|6.823
|2,91
|BIST KOCAELI
|2.916
|2,10
|BIST KONYA
|2.205
|4,50
|BIST TEKIRDAĞ
|9.027
|1,58
- Kaynak: AA
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