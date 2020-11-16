Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.334 0,43 BIST ANKARA 2.199 -0,43 BIST ANTALYA 2.026 3,98 BIST BALIKESİR 1.545 -0,59 BIST BURSA 3.371 2,60 BIST DENIZLI 2.861 3,57 BIST ISTANBUL 1.372 0,23 BIST IZMIR 2.899 -0,04 BIST KAYSERI 7.023 2,93 BIST KOCAELI 2.974 2,01 BIST KONYA 2.232 1,25 BIST TEKIRDAĞ 9.042 0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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