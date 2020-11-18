Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.298
|0,95
|BIST ANKARA
|2.180
|1,41
|BIST ANTALYA
|1.882
|-1,22
|BIST BALIKESİR
|1.536
|1,27
|BIST BURSA
|3.341
|-0,45
|BIST DENIZLI
|2.829
|-0,89
|BIST ISTANBUL
|1.355
|1,84
|BIST IZMIR
|2.875
|0,87
|BIST KAYSERI
|6.763
|-0,15
|BIST KOCAELI
|2.936
|0,88
|BIST KONYA
|2.342
|6,19
|BIST TEKIRDAĞ
|9.036
|-1,11
- Kaynak: AA
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