Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.298 0,95 BIST ANKARA 2.180 1,41 BIST ANTALYA 1.882 -1,22 BIST BALIKESİR 1.536 1,27 BIST BURSA 3.341 -0,45 BIST DENIZLI 2.829 -0,89 BIST ISTANBUL 1.355 1,84 BIST IZMIR 2.875 0,87 BIST KAYSERI 6.763 -0,15 BIST KOCAELI 2.936 0,88 BIST KONYA 2.342 6,19 BIST TEKIRDAĞ 9.036 -1,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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