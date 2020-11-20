Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.329
|0,37
|BIST ANKARA
|2.247
|1,98
|BIST ANTALYA
|1.862
|0,69
|BIST BALIKESİR
|1.599
|2,49
|BIST BURSA
|3.468
|2,40
|BIST DENIZLI
|2.882
|-3,33
|BIST ISTANBUL
|1.395
|1,54
|BIST IZMIR
|2.978
|2,09
|BIST KAYSERI
|7.023
|-0,01
|BIST KOCAELI
|2.993
|0,54
|BIST KONYA
|2.475
|5,95
|BIST TEKIRDAĞ
|9.150
|0,49
- Kaynak: AA
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