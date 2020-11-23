Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.352 0,44 BIST ANKARA 2.229 -0,79 BIST ANTALYA 1.884 1,22 BIST BALIKESİR 1.677 4,87 BIST BURSA 3.496 0,81 BIST DENIZLI 2.840 -1,44 BIST ISTANBUL 1.389 -0,42 BIST IZMIR 2.986 0,24 BIST KAYSERI 7.105 1,17 BIST KOCAELI 3.032 1,33 BIST KONYA 2.506 1,25 BIST TEKIRDAĞ 9.026 -1,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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