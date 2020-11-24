Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.332 -0,38 BIST ANKARA 2.232 0,10 BIST ANTALYA 1.909 1,29 BIST BALIKESİR 1.706 1,71 BIST BURSA 3.507 0,33 BIST DENIZLI 2.864 0,84 BIST ISTANBUL 1.390 0,03 BIST IZMIR 3.035 1,64 BIST KAYSERI 7.381 3,88 BIST KOCAELI 3.093 1,98 BIST KONYA 2.489 -0,67 BIST TEKIRDAĞ 8.948 -0,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, koronavirüs testinin pozitif olduğunu Genel Kurul'da öğrendi

Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu

Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü

2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi

Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı

ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu