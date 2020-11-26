Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

26.11.2020 19:13
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.373-1,29BIST ANKARA2.2270,93BIST ANTALYA1.9622,49BIST BALIKESİR1.7812,40BIST BURSA3.508-0,35BIST DENIZLI2.836-0,77BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.373-1,29
BIST ANKARA2.2270,93
BIST ANTALYA1.9622,49
BIST BALIKESİR1.7812,40
BIST BURSA3.508-0,35
BIST DENIZLI2.836-0,77
BIST ISTANBUL1.4071,29
BIST IZMIR3.0680,97
BIST KAYSERI7.4050,30
BIST KOCAELI3.1371,51
BIST KONYA2.5184,51
BIST TEKIRDAĞ9.0651,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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