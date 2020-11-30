Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

30.11.2020 19:03
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.057-4,15BIST ANKARA2.146-2,67BIST ANTALYA1.961-1,73BIST BALIKESİR1.685-2,60BIST BURSA3.433-1,29BIST DENIZLI2.8410,86BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.057-4,15
BIST ANKARA2.146-2,67
BIST ANTALYA1.961-1,73
BIST BALIKESİR1.685-2,60
BIST BURSA3.433-1,29
BIST DENIZLI2.8410,86
BIST ISTANBUL1.342-3,39
BIST IZMIR3.031-1,37
BIST KAYSERI7.211-3,13
BIST KOCAELI2.983-4,22
BIST KONYA2.6002,02
BIST TEKIRDAĞ9.3433,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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