Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.274 -0,75 BIST ANKARA 2.193 -0,16 BIST ANTALYA 2.065 2,33 BIST BALIKESİR 1.823 2,15 BIST BURSA 3.485 -0,44 BIST DENIZLI 2.897 2,34 BIST ISTANBUL 1.409 1,08 BIST IZMIR 3.112 0,10 BIST KAYSERI 7.441 2,23 BIST KOCAELI 3.132 0,26 BIST KONYA 2.725 0,09 BIST TEKIRDAĞ 8.996 -0,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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