Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.747 8,98 BIST ANKARA 2.201 0,36 BIST ANTALYA 2.075 0,49 BIST BALIKESİR 1.847 1,31 BIST BURSA 3.491 0,18 BIST DENIZLI 2.842 -1,90 BIST ISTANBUL 1.408 -0,06 BIST IZMIR 3.178 2,12 BIST KAYSERI 7.709 3,60 BIST KOCAELI 3.164 1,01 BIST KONYA 2.872 5,41 BIST TEKIRDAĞ 8.992 -0,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Fenerbahçe derbisinin yıldızı ilk 11'de yer almadı

Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek

Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti

Yaşlı kadın, yolda yürürken fenalaşarak hayatını kaybeden eşinin başından ayrılmadı

Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı

Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı

ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı

Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı