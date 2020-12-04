Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.747
|8,98
|BIST ANKARA
|2.201
|0,36
|BIST ANTALYA
|2.075
|0,49
|BIST BALIKESİR
|1.847
|1,31
|BIST BURSA
|3.491
|0,18
|BIST DENIZLI
|2.842
|-1,90
|BIST ISTANBUL
|1.408
|-0,06
|BIST IZMIR
|3.178
|2,12
|BIST KAYSERI
|7.709
|3,60
|BIST KOCAELI
|3.164
|1,01
|BIST KONYA
|2.872
|5,41
|BIST TEKIRDAĞ
|8.992
|-0,04
- Kaynak: AA
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