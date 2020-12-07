Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.274
|9,16
|BIST ANKARA
|2.183
|-0,79
|BIST ANTALYA
|2.106
|1,48
|BIST BALIKESİR
|1.866
|1,04
|BIST BURSA
|3.458
|-0,95
|BIST DENIZLI
|2.830
|-0,40
|BIST ISTANBUL
|1.405
|-0,19
|BIST IZMIR
|3.249
|2,24
|BIST KAYSERI
|7.775
|0,86
|BIST KOCAELI
|3.210
|1,45
|BIST KONYA
|2.963
|3,16
|BIST TEKIRDAĞ
|8.993
|0,01
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi