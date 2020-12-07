Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.274 9,16 BIST ANKARA 2.183 -0,79 BIST ANTALYA 2.106 1,48 BIST BALIKESİR 1.866 1,04 BIST BURSA 3.458 -0,95 BIST DENIZLI 2.830 -0,40 BIST ISTANBUL 1.405 -0,19 BIST IZMIR 3.249 2,24 BIST KAYSERI 7.775 0,86 BIST KOCAELI 3.210 1,45 BIST KONYA 2.963 3,16 BIST TEKIRDAĞ 8.993 0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı

18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti

Vaka sayısının yüzde 35 arttığı Malatya'da HES uygulamasındaki risk haritası kırmızı oldu

Sosyal medya üzerinden tartıştığı kadını iş yerine çağırıp, vuran market sahibi gözaltına alındı

İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler

Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış

Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam

İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu