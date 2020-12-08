Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.182
|-1,47
|BIST ANKARA
|2.190
|0,30
|BIST ANTALYA
|2.073
|-1,56
|BIST BALIKESİR
|1.841
|-1,34
|BIST BURSA
|3.512
|1,55
|BIST DENIZLI
|2.815
|-0,54
|BIST ISTANBUL
|1.416
|0,78
|BIST IZMIR
|3.208
|-1,27
|BIST KAYSERI
|7.780
|0,06
|BIST KOCAELI
|3.171
|-1,21
|BIST KONYA
|3.094
|4,44
|BIST TEKIRDAĞ
|9.036
|0,47
- Kaynak: AA
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