Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.214 0,51 BIST ANKARA 2.206 0,76 BIST ANTALYA 2.062 -0,53 BIST BALIKESİR 1.833 -0,43 BIST BURSA 3.489 -0,65 BIST DENIZLI 2.781 -1,23 BIST ISTANBUL 1.423 0,47 BIST IZMIR 3.141 -2,08 BIST KAYSERI 7.976 2,51 BIST KOCAELI 3.188 0,55 BIST KONYA 3.286 6,18 BIST TEKIRDAĞ 9.165 1,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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