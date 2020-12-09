Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.214
|0,51
|BIST ANKARA
|2.206
|0,76
|BIST ANTALYA
|2.062
|-0,53
|BIST BALIKESİR
|1.833
|-0,43
|BIST BURSA
|3.489
|-0,65
|BIST DENIZLI
|2.781
|-1,23
|BIST ISTANBUL
|1.423
|0,47
|BIST IZMIR
|3.141
|-2,08
|BIST KAYSERI
|7.976
|2,51
|BIST KOCAELI
|3.188
|0,55
|BIST KONYA
|3.286
|6,18
|BIST TEKIRDAĞ
|9.165
|1,43
- Kaynak: AA
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