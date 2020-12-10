Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.151
|-1,00
|BIST ANKARA
|2.208
|0,07
|BIST ANTALYA
|2.073
|0,53
|BIST BALIKESİR
|1.830
|-0,19
|BIST BURSA
|3.495
|0,18
|BIST DENIZLI
|2.813
|1,17
|BIST ISTANBUL
|1.422
|-0,05
|BIST IZMIR
|3.127
|-0,45
|BIST KAYSERI
|8.037
|0,76
|BIST KOCAELI
|3.255
|2,11
|BIST KONYA
|3.437
|4,59
|BIST TEKIRDAĞ
|9.180
|0,17
- Kaynak: AA
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