Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.151 -1,00 BIST ANKARA 2.208 0,07 BIST ANTALYA 2.073 0,53 BIST BALIKESİR 1.830 -0,19 BIST BURSA 3.495 0,18 BIST DENIZLI 2.813 1,17 BIST ISTANBUL 1.422 -0,05 BIST IZMIR 3.127 -0,45 BIST KAYSERI 8.037 0,76 BIST KOCAELI 3.255 2,11 BIST KONYA 3.437 4,59 BIST TEKIRDAĞ 9.180 0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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