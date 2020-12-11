Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.141 -0,16 BIST ANKARA 2.202 -0,28 BIST ANTALYA 2.072 -0,07 BIST BALIKESİR 1.828 -0,09 BIST BURSA 3.513 0,49 BIST DENIZLI 2.796 -0,62 BIST ISTANBUL 1.433 0,78 BIST IZMIR 3.121 -0,20 BIST KAYSERI 8.041 0,05 BIST KOCAELI 3.319 1,95 BIST KONYA 3.671 6,81 BIST TEKIRDAĞ 9.151 -0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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