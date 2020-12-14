Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.063 -1,27 BIST ANKARA 2.231 1,33 BIST ANTALYA 2.085 0,65 BIST BALIKESİR 1.888 3,31 BIST BURSA 3.547 0,96 BIST DENIZLI 2.787 -0,31 BIST ISTANBUL 1.454 1,46 BIST IZMIR 3.124 0,07 BIST KAYSERI 7.995 -0,58 BIST KOCAELI 3.367 1,47 BIST KONYA 3.467 -5,55 BIST TEKIRDAĞ 9.344 2,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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