Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.970 -1,53 BIST ANKARA 2.230 -0,03 BIST ANTALYA 2.054 -1,47 BIST BALIKESİR 1.887 -0,09 BIST BURSA 3.558 0,32 BIST DENIZLI 2.762 -0,91 BIST ISTANBUL 1.450 -0,26 BIST IZMIR 3.138 0,47 BIST KAYSERI 7.935 -0,74 BIST KOCAELI 3.415 1,41 BIST KONYA 3.249 -6,30 BIST TEKIRDAĞ 9.352 0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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