Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.873 -1,64 BIST ANKARA 2.239 0,39 BIST ANTALYA 2.008 -2,27 BIST BALIKESİR 1.877 -0,53 BIST BURSA 3.526 -0,90 BIST DENIZLI 2.753 -0,32 BIST ISTANBUL 1.451 0,04 BIST IZMIR 3.091 -1,51 BIST KAYSERI 7.920 -0,20 BIST KOCAELI 3.404 -0,33 BIST KONYA 3.210 -1,20 BIST TEKIRDAĞ 9.184 -1,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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