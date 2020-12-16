Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.873
|-1,64
|BIST ANKARA
|2.239
|0,39
|BIST ANTALYA
|2.008
|-2,27
|BIST BALIKESİR
|1.877
|-0,53
|BIST BURSA
|3.526
|-0,90
|BIST DENIZLI
|2.753
|-0,32
|BIST ISTANBUL
|1.451
|0,04
|BIST IZMIR
|3.091
|-1,51
|BIST KAYSERI
|7.920
|-0,20
|BIST KOCAELI
|3.404
|-0,33
|BIST KONYA
|3.210
|-1,20
|BIST TEKIRDAĞ
|9.184
|-1,79
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi