Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.858 -0,24 BIST ANKARA 2.251 0,54 BIST ANTALYA 2.045 1,85 BIST BALIKESİR 1.893 0,88 BIST BURSA 3.482 -1,23 BIST DENIZLI 2.767 0,53 BIST ISTANBUL 1.458 0,49 BIST IZMIR 3.108 0,55 BIST KAYSERI 8.004 1,07 BIST KOCAELI 3.392 -0,36 BIST KONYA 3.236 0,81 BIST TEKIRDAĞ 9.154 -0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu

Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası

Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı

Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım

Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar