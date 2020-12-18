Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.943 1,45 BIST ANKARA 2.244 -0,29 BIST ANTALYA 2.043 -0,11 BIST BALIKESİR 1.888 -0,26 BIST BURSA 3.487 0,14 BIST DENIZLI 2.755 -0,44 BIST ISTANBUL 1.473 1,00 BIST IZMIR 3.119 0,37 BIST KAYSERI 7.929 -0,94 BIST KOCAELI 3.395 0,09 BIST KONYA 3.178 -1,77 BIST TEKIRDAĞ 9.129 -0,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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