Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

21.12.2020 18:53
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.834-1,84BIST ANKARA2.244-0,04BIST ANTALYA2.005-1,84BIST BALIKESİR1.8940,28BIST BURSA3.418-1,98BIST DENIZLI2.713-1,52BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.834-1,84
BIST ANKARA2.244-0,04
BIST ANTALYA2.005-1,84
BIST BALIKESİR1.8940,28
BIST BURSA3.418-1,98
BIST DENIZLI2.713-1,52
BIST ISTANBUL1.446-1,84
BIST IZMIR3.076-1,39
BIST KAYSERI7.797-1,66
BIST KOCAELI3.314-2,37
BIST KONYA3.134-1,40
BIST TEKIRDAĞ9.159 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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