Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.043
|0,29
|BIST ANKARA
|2.317
|1,66
|BIST ANTALYA
|2.088
|1,56
|BIST BALIKESİR
|2.030
|-0,05
|BIST BURSA
|3.500
|-0,12
|BIST DENIZLI
|2.781
|0,02
|BIST ISTANBUL
|1.508
|1,28
|BIST IZMIR
|3.230
|1,78
|BIST KAYSERI
|8.117
|-0,06
|BIST KOCAELI
|3.345
|-0,45
|BIST KONYA
|3.087
|-0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|9.474
|1,49
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi