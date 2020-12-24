Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

24.12.2020 19:01
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.0430,29BIST ANKARA2.3171,66BIST ANTALYA2.0881,56BIST BALIKESİR2.030-0,05BIST BURSA3.500-0,12BIST DENIZLI2.7810,02BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0430,29
BIST ANKARA2.3171,66
BIST ANTALYA2.0881,56
BIST BALIKESİR2.030-0,05
BIST BURSA3.500-0,12
BIST DENIZLI2.7810,02
BIST ISTANBUL1.5081,28
BIST IZMIR3.2301,78
BIST KAYSERI8.117-0,06
BIST KOCAELI3.345-0,45
BIST KONYA3.087-0,11
BIST TEKIRDAĞ9.4741,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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