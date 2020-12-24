Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.043 0,29 BIST ANKARA 2.317 1,66 BIST ANTALYA 2.088 1,56 BIST BALIKESİR 2.030 -0,05 BIST BURSA 3.500 -0,12 BIST DENIZLI 2.781 0,02 BIST ISTANBUL 1.508 1,28 BIST IZMIR 3.230 1,78 BIST KAYSERI 8.117 -0,06 BIST KOCAELI 3.345 -0,45 BIST KONYA 3.087 -0,11 BIST TEKIRDAĞ 9.474 1,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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