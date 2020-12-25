Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

25.12.2020 18:59
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.0450,02BIST ANKARA2.3210,16BIST ANTALYA2.075-0,59BIST BALIKESİR2.0511,02BIST BURSA3.492-0,23BIST DENIZLI2.7880,26BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0450,02
BIST ANKARA2.3210,16
BIST ANTALYA2.075-0,59
BIST BALIKESİR2.0511,02
BIST BURSA3.492-0,23
BIST DENIZLI2.7880,26
BIST ISTANBUL1.505-0,17
BIST IZMIR3.2420,38
BIST KAYSERI8.2411,52
BIST KOCAELI3.3610,48
BIST KONYA3.0900,07
BIST TEKIRDAĞ9.4740,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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