Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.054
|0,16
|BIST ANKARA
|2.325
|0,19
|BIST ANTALYA
|2.144
|3,31
|BIST BALIKESİR
|2.108
|2,75
|BIST BURSA
|3.578
|2,45
|BIST DENIZLI
|2.839
|1,83
|BIST ISTANBUL
|1.517
|0,81
|BIST IZMIR
|3.286
|1,36
|BIST KAYSERI
|8.345
|1,27
|BIST KOCAELI
|3.423
|1,83
|BIST KONYA
|3.057
|-1,05
|BIST TEKIRDAĞ
|9.472
|-0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi