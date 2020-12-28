Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

28.12.2020 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.0540,16BIST ANKARA2.3250,19BIST ANTALYA2.1443,31BIST BALIKESİR2.1082,75BIST BURSA3.5782,45BIST DENIZLI2.8391,83BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0540,16
BIST ANKARA2.3250,19
BIST ANTALYA2.1443,31
BIST BALIKESİR2.1082,75
BIST BURSA3.5782,45
BIST DENIZLI2.8391,83
BIST ISTANBUL1.5170,81
BIST IZMIR3.2861,36
BIST KAYSERI8.3451,27
BIST KOCAELI3.4231,83
BIST KONYA3.057-1,05
BIST TEKIRDAĞ9.472-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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