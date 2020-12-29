Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.247 3,18 BIST ANKARA 2.325 -0,01 BIST ANTALYA 2.108 -1,66 BIST BALIKESİR 2.091 -0,80 BIST BURSA 3.626 1,35 BIST DENIZLI 2.851 0,43 BIST ISTANBUL 1.537 1,31 BIST IZMIR 3.297 0,34 BIST KAYSERI 8.318 -0,33 BIST KOCAELI 3.446 0,67 BIST KONYA 3.209 4,97 BIST TEKIRDAĞ 9.468 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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