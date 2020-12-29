Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.247
|3,18
|BIST ANKARA
|2.325
|-0,01
|BIST ANTALYA
|2.108
|-1,66
|BIST BALIKESİR
|2.091
|-0,80
|BIST BURSA
|3.626
|1,35
|BIST DENIZLI
|2.851
|0,43
|BIST ISTANBUL
|1.537
|1,31
|BIST IZMIR
|3.297
|0,34
|BIST KAYSERI
|8.318
|-0,33
|BIST KOCAELI
|3.446
|0,67
|BIST KONYA
|3.209
|4,97
|BIST TEKIRDAĞ
|9.468
|-0,05
Kaynak: AA
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