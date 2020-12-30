Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

30.12.2020 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.218-0,45BIST ANKARA2.3661,78BIST ANTALYA2.1542,18BIST BALIKESİR2.088-0,14BIST BURSA3.6300,12BIST DENIZLI2.824-0,95BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.218-0,45
BIST ANKARA2.3661,78
BIST ANTALYA2.1542,18
BIST BALIKESİR2.088-0,14
BIST BURSA3.6300,12
BIST DENIZLI2.824-0,95
BIST ISTANBUL1.5531,03
BIST IZMIR3.3080,32
BIST KAYSERI8.3590,49
BIST KOCAELI3.429-0,50
BIST KONYA3.3805,32
BIST TEKIRDAĞ9.417-0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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