Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.218 -0,45 BIST ANKARA 2.366 1,78 BIST ANTALYA 2.154 2,18 BIST BALIKESİR 2.088 -0,14 BIST BURSA 3.630 0,12 BIST DENIZLI 2.824 -0,95 BIST ISTANBUL 1.553 1,03 BIST IZMIR 3.308 0,32 BIST KAYSERI 8.359 0,49 BIST KOCAELI 3.429 -0,50 BIST KONYA 3.380 5,32 BIST TEKIRDAĞ 9.417 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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