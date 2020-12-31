Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.274 0,90 BIST ANKARA 2.370 0,16 BIST ANTALYA 2.243 4,12 BIST BALIKESİR 2.124 1,73 BIST BURSA 3.655 0,68 BIST DENIZLI 2.792 -1,13 BIST ISTANBUL 1.553 0,05 BIST IZMIR 3.301 -0,20 BIST KAYSERI 8.571 2,53 BIST KOCAELI 3.413 -0,46 BIST KONYA 3.490 3,25 BIST TEKIRDAĞ 9.385 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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