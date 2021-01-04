Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.412
|2,19
|BIST ANKARA
|2.425
|2,31
|BIST ANTALYA
|2.313
|3,11
|BIST BALIKESİR
|2.136
|0,54
|BIST BURSA
|3.734
|2,17
|BIST DENIZLI
|2.811
|0,68
|BIST ISTANBUL
|1.561
|0,49
|BIST IZMIR
|3.388
|2,62
|BIST KAYSERI
|8.594
|0,28
|BIST KOCAELI
|3.425
|0,37
|BIST KONYA
|3.558
|1,95
|BIST TEKIRDAĞ
|9.478
|0,99
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi