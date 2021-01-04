Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

04.01.2021 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.4122,19BIST ANKARA2.4252,31BIST ANTALYA2.3133,11BIST BALIKESİR2.1360,54BIST BURSA3.7342,17BIST DENIZLI2.8110,68BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.4122,19
BIST ANKARA2.4252,31
BIST ANTALYA2.3133,11
BIST BALIKESİR2.1360,54
BIST BURSA3.7342,17
BIST DENIZLI2.8110,68
BIST ISTANBUL1.5610,49
BIST IZMIR3.3882,62
BIST KAYSERI8.5940,28
BIST KOCAELI3.4250,37
BIST KONYA3.5581,95
BIST TEKIRDAĞ9.4780,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Canlı anlatım Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde tehlikeli eğlence Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti
Cumhurbaşkanımı Erdoğan talimat verdi: SMA hastası çocuklar için tedavi onaylanırsa her türlü imkan sağlanacak Cumhurbaşkanımı Erdoğan talimat verdi: SMA hastası çocuklar için tedavi onaylanırsa her türlü imkan sağlanacak         
18:17
Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 17,07 zamlandı         
17:50
Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan Kadro dışı kalacağı konuşulan Trabzonsporlu Afobe, sosyal medyadan "Trabzonspor" yazısını kaldırdı         
17:47
13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş 13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş         
17:37
Turistik tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti Turistik tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti         
16:57
Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı         
15:47
Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı         
15:23
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etmişti! Saldırgana 23 yıl hapis cezası verildi         
15:00
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 19:00:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei