Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.412 2,19 BIST ANKARA 2.425 2,31 BIST ANTALYA 2.313 3,11 BIST BALIKESİR 2.136 0,54 BIST BURSA 3.734 2,17 BIST DENIZLI 2.811 0,68 BIST ISTANBUL 1.561 0,49 BIST IZMIR 3.388 2,62 BIST KAYSERI 8.594 0,28 BIST KOCAELI 3.425 0,37 BIST KONYA 3.558 1,95 BIST TEKIRDAĞ 9.478 0,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Canlı anlatım

Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı

Antalya'da vinçle 30 metreye çıkartılan otomobilde tehlikeli eğlence

Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı

Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak

Kara para aklamaktan hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye dönmekten vazgeçti

Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti