Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

05.01.2021 18:45
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.333-1,24BIST ANKARA2.396-1,16BIST ANTALYA2.4033,91BIST BALIKESİR2.088-2,21BIST BURSA3.7360,05BIST DENIZLI2.773-1,35BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.333-1,24
BIST ANKARA2.396-1,16
BIST ANTALYA2.4033,91
BIST BALIKESİR2.088-2,21
BIST BURSA3.7360,05
BIST DENIZLI2.773-1,35
BIST ISTANBUL1.555-0,38
BIST IZMIR3.4341,35
BIST KAYSERI8.491-1,20
BIST KOCAELI3.5122,52
BIST KONYA3.550-0,23
BIST TEKIRDAĞ9.5480,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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