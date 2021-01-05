Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 6.333 -1,24 BIST ANKARA 2.396 -1,16 BIST ANTALYA 2.403 3,91 BIST BALIKESİR 2.088 -2,21 BIST BURSA 3.736 0,05 BIST DENIZLI 2.773 -1,35 BIST ISTANBUL 1.555 -0,38 BIST IZMIR 3.434 1,35 BIST KAYSERI 8.491 -1,20 BIST KOCAELI 3.512 2,52 BIST KONYA 3.550 -0,23 BIST TEKIRDAĞ 9.548 0,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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