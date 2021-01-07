Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.144
|9,59
|BIST ANKARA
|2.436
|0,84
|BIST ANTALYA
|2.487
|1,03
|BIST BALIKESİR
|2.193
|4,25
|BIST BURSA
|3.776
|0,59
|BIST DENIZLI
|2.840
|1,12
|BIST ISTANBUL
|1.593
|1,03
|BIST IZMIR
|3.486
|2,29
|BIST KAYSERI
|8.581
|0,30
|BIST KOCAELI
|3.550
|-0,02
|BIST KONYA
|3.441
|-1,26
|BIST TEKIRDAĞ
|10.012
|2,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi