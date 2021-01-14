Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.157
|-0,94
|BIST ANKARA
|2.413
|-1,31
|BIST ANTALYA
|2.663
|2,17
|BIST BALIKESİR
|2.320
|0,26
|BIST BURSA
|3.913
|-0,08
|BIST DENIZLI
|2.844
|0,46
|BIST ISTANBUL
|1.643
|-0,62
|BIST IZMIR
|3.572
|-0,67
|BIST KAYSERI
|9.109
|-1,85
|BIST KOCAELI
|3.749
|-0,25
|BIST KONYA
|3.819
|1,46
|BIST TEKIRDAĞ
|10.019
|-1,10
Kaynak: AA
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