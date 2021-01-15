Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.310
|2,14
|BIST ANKARA
|2.381
|-1,33
|BIST ANTALYA
|2.773
|4,13
|BIST BALIKESİR
|2.323
|0,10
|BIST BURSA
|3.854
|-1,52
|BIST DENIZLI
|2.882
|1,35
|BIST ISTANBUL
|1.629
|-0,82
|BIST IZMIR
|3.619
|1,33
|BIST KAYSERI
|8.995
|-1,25
|BIST KOCAELI
|3.692
|-1,53
|BIST KONYA
|3.755
|-1,67
|BIST TEKIRDAĞ
|9.917
|-1,02
Kaynak: AA
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