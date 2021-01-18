Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.490
|2,45
|BIST ANKARA
|2.413
|1,33
|BIST ANTALYA
|2.768
|-0,20
|BIST BALIKESİR
|2.440
|5,04
|BIST BURSA
|3.984
|3,39
|BIST DENIZLI
|2.962
|2,75
|BIST ISTANBUL
|1.662
|1,99
|BIST IZMIR
|3.700
|2,24
|BIST KAYSERI
|9.216
|2,46
|BIST KOCAELI
|3.826
|3,64
|BIST KONYA
|3.747
|-0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|10.154
|2,40
Kaynak: AA
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