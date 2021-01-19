Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 7.726 3,15 BIST ANKARA 2.426 0,55 BIST ANTALYA 2.696 -2,60 BIST BALIKESİR 2.500 2,46 BIST BURSA 3.952 -0,80 BIST DENIZLI 3.028 2,25 BIST ISTANBUL 1.686 1,49 BIST IZMIR 3.661 -1,08 BIST KAYSERI 9.444 2,47 BIST KOCAELI 3.845 0,49 BIST KONYA 3.784 0,98 BIST TEKIRDAĞ 10.160 0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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